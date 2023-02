Marquez, ruggito sulla MotoGP: "Ho una Honda da titolo"

ROMA - Marc Marquez e tutta la Honda sono attesi da una stagione di MotoGP in cui dovrà necessariamente arrivare una reazione rispetto alle ultime annate negative, soprattutto con un 2022 totalmente da buttare. Ma lo spagnolo pluricampione del mondo non perde mordente, e, nelle dichiarazioni rilasciate nell'ambito del Gala organizzato dalla RFME (la federazione motociclistica spagnola), ha dichiarato: "C'è stata una reazione, i frutti li vedi sul lungo periodo. Sono entusiasta e fiducioso: abbiamo fatto piccoli passi avanti, rimaniamo ancora lontani da Ducati ma più vicini rispetto a dove eravamo quattro mesi fa. Non sono tra i favoriti, ma l'obiettivo rimane quello di ogni anno, ovvero lottare per stare davanti. Quando inizi una stagione lo fai per vincere, altrimenti stai a casa".