MotoGP Ducati, Marini vuole il titolo: "Bis Bagnaia? Lo spero per lui, non per me"

ROMA - Luca Marini ha chiare le sue ambizioni per il 2023. Dopo aver chiuso con il miglior tempo i primi test della MotoGP in Malesia davanti a Pecco Bagnaia, il pilota del team VR46 ha espresso la sua soddisfazione per l'ottima partenza di Ducati già nella tre giorni a Sepang: "Abbiamo questo buon pacchetto che Pecco ha utilizzato per vincere il mondiale - le sue parole riportate da "Speedweek" -. Sono felice di guidare questa moto e ovviamente spero che gli altri non ottengano troppe parti buone. Una riconferma di Bagnaia? Lo spero per lui, ma non per me" - ha affermato il fratello di Valentino Rossi, lasciando intendere di voler inseguire il titolo nella stagione alle porte.