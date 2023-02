MotoGP, il team di Valentino Rossi presenta le moto per il 2023: ecco quando

ROMA - Il team VR46 ha fissato la data per l'evento di presentazione della squadra e delle moto Ducati per la stagione 2023 di MotoGP. La scuderia che porta il nome di Valentino Rossi sarà protagonista il prossimo lunedì 6 marzo, ed è l'ultima ad annunciare quando svelerà la nuova livrea. In pista ci saranno ancora una volta Luca Marini, fratello di Rossi, e Marco Bezzecchi, reduce da una stagione d'esordio in classe regina in cui ha conquistato il titolo di "Rookie of the year".