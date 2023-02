MotoGP, Pedrosa e la soluzione per Bagnaia: "Così può fare ancora meglio"

ROMA - La MotoGP ha lasciato il suo biglietto da visita per il 2023 con i test di Sepang. La tre giorni in Malesia ha permesso di osservare team e piloti all'opera per la prima volta con le nuove moto in vista del via ufficiale al campionato, che scatterà nella seconda metà di marzo. Anche Dani Pedrosa, ex pilota e opinionista a "Dazn Spagna", ha parlato di quanto visto in pista: "Non possiamo dire se la Ducati sia migliore o meno rispetto a quella dello scorso anno, ma è chiaro che in questo momento siano superiori, almeno per quanto visto in Malesia. In quei giorni sono andato ad osservare in pista e mi sono sembrate moto molto veloci in ogni tipo di curva e su ogni parte del tracciato, sono sembrati tutti a loro agio. Ma prevedere già da ora chi sarà campione è molto difficile, sia perché il campionato è molto lunga, ma anche perché possono succedere tante cose, come cadute e infortuni".