MotoGP, veleno Marquez su Rossi: Valencia 2015 e Lorenzo, l'incredibile dichiarazione

ROMA - Marc Marquez e Valentino Rossi, nuovo capitolo sul tormentato finale della stagione 2015 di MotoGP, con sullo sfondo Jorge Lorenzo, che ha goduto della rivalità tra i due. Ad aggiungere nuovo pepe ai fatti di Valencia è il numero 93 della Honda, che nel terzo episodio della docuserie "All In" in onda su Amazon Prime Video, ha raccontato il suo punto di vista e i suoi pensieri in quei momenti: "Non avevo la motivazione per superare Jorge, perché quello che hanno creato per me e quello che mi hanno fatto vivere in quelle due settimane non lo auguro a nessuno. Tanto meno a 22 anni. Mi dicevano: 'Lo sai che Valentino Rossi, attraverso i media, ha molto potere, e molte persone si rivolteranno contro di te'. Se qualcuno mi manca di rispetto, di carattere ne ho, e di palle ancora di più". E poi, la clamorosa ammissione: "Avrei potuto buttarmi dentro all'ultima curva senza sapere cosa sarebbe successo? Sì. Ma avrei davvero fatto vincere il titolo a una persona che mi aveva fatto tutto quello che mi ha fatto Valentino Rossi? No".