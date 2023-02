MotoGP, Marc Marquez e la diplopia: cosa ha fatto il fratello Alex

ROMA - Gli ultimi due anni di Marc Marquez non sono stati difficili solo per l'infortunio al braccio, ma anche per la diplopia. Un problema che lo ha condizionato più volte nella sua carriera, e che può tornare anche in seguito a traumi importanti, come capitato, ad esempio, dopo il terribile highside che il pilota Honda ha subito a Mandalika nel mondiale di MotoGP 2022. L'episodio in Indonesia è stato uno dei temi di un passaggio nella seria "All In" su Prime Video, in cui viene raccontato il retroscena che ha visto coinvolto anche il fratello Alex. "Ho visto dove ha sbattuto la testa - ha raccontato l'attuale pilota del team Gresini -, avevo brutte sensazioni. Dopo il warmup, pensavo che non avrebbe corso la gara".