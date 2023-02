MotoGP Honda 2023, Marquez e Mir: la presentazione

ROMA - Honda ha presentato il team e le sue moto per la stagione 2023 di MotoGP . Il team giapponese, reduce da un anno deludente tra i problemi fisici di Marc Marquez e i risultati sotto le aspettative, ha l'obbligo di riscattarsi nel Mondiale ormai alle porte. Accanto al numero 93, ancora una volta pilota di punta dell'Ala Dorata, ci sarà Joan Mir , campione del mondo 2020 con la Suzuki e pronto a contribuire alla causa Honda per voltare pagina dopo il 2022.

Le parole di Kuwata

"Abbiamo lavorato per migliorare ovunque, e lo stiamo facendo ancora oggi in vista dei test di Portimao - ha affermato Tetsuhiro Kuwata, direttore generale di HRC -. Sono contento di vedere Marc nuovamente in sella nelle migliori condizioni, ora riesce a darci dei pareri accurati, e sta a noi metterlo nelle giuste condizioni. E’ un piacere anche accogliere nuovamente Mir in Honda dopo il titolo in Moto3: siamo convinti che potrà fare bene