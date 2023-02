MotoGP, Marquez: "Il mio sogno è tornare al top con Honda"

ROMA - Marc Marquez non abbandona la nave in difficoltà, e anzi rilancia: il pilota spagnolo, infatti, si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione di MotoGP con un alto livello di fiducia. Honda arriva da anni davvero molto complicati, amplificati in maniera evidente dalla lunga assenza proprio del pluricampione del mondo, alle prese con i ben noti infortuni. Difficoltà che hanno alimentato le voci di mercato , come spesso accade in questi casi, ma che non distraggono il numero 93, che ai microfoni della MotoGP ha dichiarato: "Ho sentito i rumor. Ho ancora due anni di contratto con Honda; il mio obiettivo è di tornare al top, ma il mio sogno è farlo con Honda . Credo molto in Honda, ci rispettiamo molto, abbiamo un rapporto ormai molto lungo e questo ci aiuterà ad uscire da queste difficoltà".

Le aspettative per la nuova stagione

"Le sensazioni sono positive, dobbiamo sempre provare a stare positivi, cercare di credere nell’anno che verrà, e io ci credo, credo in Honda - ha aggiunto Marquez -. Come avevo detto dopo i test in Malesia, abbiamo fatto un passo avanti dal punto di vista fisico. È vero che le aspettative sono molto alte, ma siamo abituati a vivere con tutta con quella pressione. È tempo di gestirla. Sono un pilota ambizioso, ci proveremo, e poi vediamo durante la stagione dove saremo. Se perdiamo, perdiamo insieme, se vinciamo, vinciamo insieme. In Malesia abbiamo lavorato bene, anche se è vero che dobbiamo fare alcuni step. Lavorerò su me stesso per migliorare, così come Honda lavorerà sulla moto per provare a renderla sempre più veloce e pronta per la prima gara a Portimao".