MotoGP Ducati, Bagnaia pronto per la nuova stagione: "Siamo carichi"

ROMA - Manca ormai meno di un mese all'avvio della nuova stagione di MotoGP, che scalda i motori in vista del suo debutto nel Gran Premio del Portogallo del 26 marzo. Pecco Bagnaia sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2022, in sella a una Ducati che dopo aver dominato l'ultimo Mondiale punta a confermare l'egemonia sulla classe regina. Il pilota torinese ha parlato in un videomessaggio inviato a Sky Sport in vista del nuovo anno, mostrandosi ottimista e determinato a ripetere i risultati di quello passato.