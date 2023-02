L’ex Ferrari segreto Yamaha: Jarvis e la mossa in MotoGP

ROMA - La Yamaha spera di ottenere un deciso cambio di passo nel 2023, rispetto alla passata stagione di MotoGP. Fabio Quartararo, infatti, non ha avuto a disposizione gli strumenti per poter difendere il titolo iridato conquistato l'anno prima, a causa soprattutto del difetto del motore. Il progetto del 2022, infatti, aveva manifestato problemi gravi di affidabilità, ed è stato necessariamente scartato, costringendo il francese a gareggiare con una versione di motore meno potente. Per migliorare da questo punto di vista, la scuderita di Iwata, negli scorsi mesi, aveva avviato una collaborazione con Luca Marmorini, ex motorista Ferrari, e non solo, con una recente esperienza anche da consulente di Aprilia. Un rapporto che ha già avuto un primo risvolto positivo, andando a risolvere proprio la problematica citata: "Il motore che abbiamo ora sulla moto è quello che avremmo dovuto usare l'anno scorso. Abbiamo scoperto il problema a metà del 2022 ed abbiamo riprogettato quell'area", ha dichiarato Lin Jarvis ai microfoni di Motorsport.com.