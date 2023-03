MotoGP, programma e orari test Portimao 2023: quando e dove vederli

ROMA - Nel weekend di sabato 11 e domenica 12 marzo, la MotoGP torna in pista a Portimao per la seconda e ultima finestra di test , in vista dell'inizio della stagione, fissato proprio in Portogallo, con la gara prevista domenica 26 marzo. Una due giorni (invece dei tre disputati a Sepang, nella prima finestra) che i vari team cercheranno di sfruttare per cercare di mettere a punto gli ultimi dettagli, prima che si cominci a fare sul serio. Le Ducati, a partire dal team factory di Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini , proveranno a confermare le buone sensazioni palesate in Malesia, mentre ci sono alcune scuderie che pochi giorni fa si sono ritrovate in pista a Jerez per effettuare ulteriori test privati .

Orari e diretta tv

Come accaduto a Sepang, ogni giorni di test è prevista un'unica, lunga sessione, dalle 11:00 alle 19:15, orario italiano. Non sarà possibile vedere le prove in diretta, né in tv e né in streaming, come da tradizione della MotoGP, in questo senso all'opposto di quanto succede in F1. Bisognerà quindi attendere la fine dei test stessi per avere i dettagli dei tempi e i resoconti di quanto provato in pista dai team.