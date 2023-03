MotoGP, stessa moto ma sponsor diversi: le due presentazioni della Honda LCR 2023 di Rins e Nakagami

ROMA - Il team Honda LCR ha tolto i veli alle proprie moto per la stagione 2023 di MotoGP, nella settimana che porterà le scuderie alla seconda finestra di test a Portimao. Grande attesa per quella che è la nuova avventura di Alex Rins, dopo aver dovuto fare i conti con l'addio di Suzuki al motomondiale. Proprio lo spagnolo è stato il protagonista del primo video, in cui il team di Lucio Cecchinello ha mostrato i colori della moto sponsorizzata Castrol, che lo scorso anno fu di Alex Marquez.