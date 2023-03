Valentino Rossi presenta Moto Island su Roblox: "Porto il motorsport a un altro livello"

ROMA - Valentino Rossi ha annunciato il lancio ufficiale di Moto Island - The Official Valentino Rossi Experience, un gioco multiplayer disponibile su Roblox e sviluppato in collaborazione con Dubit. Nuovo capitolo, quindi, per la VR46 Metaverse, la società del nove volte campione del mondo nel motomondiale sviluppata per ampliare il bacino di utenza del 46 anche nel mondo del gaming e del web3. Moto Island è un gioco che si svolge in un mondo colorato e con diversi scenari, dalle montagne all'oceano, tutte da percorrere e in cui gareggiare con la propria moto e il proprio avatar, personalizzabili con diversi accessori brandizzati, nel nome dell'accessibilità e della personalizzazione dell'esperienza.