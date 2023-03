MotoGP, il team VR46 passa in Yamaha? "Vogliamo una moto competitiva..."

VR46 in Yamaha, la risposta

"Per noi è un grande onore che Yamaha stia spingendo per averci con noi - ha commentato Uccio nelle parole riportate da Crash-Net -, ma abbiamo un contratto con la Ducati fino alla fine del 2024 e lo rispetteremo. In futuro, chissà? Vogliamo avere una moto competitiva: se Yamaha, dopo il 2024, lo sarà, saremo aperti a parlarne". Infatti, Yamaha non ha certo passato un 2022 felice, nonostante la classe di Fabio Quartararo gli abbia permesso di trascinare fino all'ultimo round il testa a testa con Francesco Bagnaia. Il team VR46, nel frattempo, riparte dalle certezze Marco Bezzecchi e Luca Marini: "Da metà dello scorso campionato siamo stati forti con entrambi i piloti. Abbiamo lottato per le posizioni che contano, è importante essere protagonisti. Ora ho più aspettative, anche se non sarà facile: vorrei che lottassimo in ogni gara per la top-5, arrivare sul podio e anche vincere qualche gara".