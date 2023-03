MotoGP Ducati, Dall'Igna non si nasconde: "Conta solo il titolo"

ROMA - "Che tu sia secondo, terzo o quarto, non fa differenza. L’unico posto a cui aspiro nella mia testa è il primo . Tutte le persone coinvolte nei nostri progetti sono competitive, vogliono avere successo e ottenere lo spazio di cui abbiamo bisogno". Parola di Gigi Dall'Igna . Intervistato da "Speedweek", il direttore generale di Ducati Corse ha confermato le ambizioni della casa emiliana anche per il Mondiale 2023 di MotoGP , quando le Desmosedici saranno chiamate a confermare i titoli piloti, costruttori e team conquistati pochi mesi fa.

Lavoro di squadra

Dall'Igna ha poi illustrato il grande lavoro fatto in Ducati per portare aggiornamenti sulle moto guidate da Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini: “Spesso non riceviamo tutte le informazioni necessarie per risolvere i problemi esistenti. Quando un pilota solleva un problema, tutti in Ducati si sforzano di capirlo, non solo io. Siamo una squadra. Abbiamo molti ingegneri che cercano di capire i piloti. Ma se i piloti dicono qualcosa di sbagliato, e se siamo convinti che ciò che hanno detto sia sbagliato, allora li contraddiciamo. Dobbiamo migliorare, questo è il nostro obiettivo. Quindi devono dirmi cosa pensano e io devo dire loro quello che penso. Dobbiamo parlare apertamente".