MotoGP, test Portimao: Ducati comanda la mattinata del day-1

PORTIMAO - La MotoGP parla italiano, e la Ducati è ancora una volta protagonista. Nella prima metà del day-1 dei test di Portimao, in vista della stagione 2023, il più veloce è stato Luca Marini. Il fratello di Valentino Rossi ha firmato il crono di 1:39.458, mettendosi davanti ad altre due moto di Borgo Panigale, guidate dal campione del mondo in carica Pecco Bagnaia e da Fabio Di Giannantonio del team Gresini, al secondo anno in classe regina. Ma il treno Ducati non finisce qui, perché in quarta posizione c'è anche Jorge Martin del team Pramac.