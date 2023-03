MotoGP, Marquez si arrende a Ducati: "Oggi valiamo massimo il 12° posto"

ROMA - I piloti e le scuderie della MotoGP sono impegnati in pista per la seconda e ultima finestra di test a Portimao, prima del via ufficiale della stagione a fine mese, ancora in Portogallo: la prima giornata ha visto nuovamente il dominio delle Ducati, mentre Fabio Quartararo ma soprattutto Marc Marquez arrancano in classifica. Lo spagnolo ha chiuso addirittura al 19esimo posto, pagando un ritardo di +1.399 dal tempo di Francesco Bagnaia. Ai microfoni di AS, il pilota della Honda ha espresso le proprie impressioni, apparendo rassegnato al dominio della scuderia di Borgo Panigale: "A livello di passo eravamo tra il mezzo secondo e i sette decimi di ritardo dai primi; siamo lontani. Non abbiamo montato la gomma morbida, ma non saremmo nemmeno stati molto più vicini, al massimo tra la 12° e la 14° posizione. Dobbiamo lavorare per cercare di avvicinarci ed essere più vicini a tutto il gruppo Ducati e anche alle Aprilia, che vanno altrettanto forte".