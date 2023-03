MotoGP Aprilia, Espargaro shock dopo i test: "Forse mi devo operare"

ROMA - "Ho il braccio destro infiammato, praticamente non ho forza per guidare" . È questo l'allarme lanciato da Aleix Espargaro , nel corso della seconda giornata di test a Portimao , ultima finestra prima dell'inizio ufficiale del campionato di MotoGP . Il pilota dell' Aprilia , che quest'anno parte con grandi aspettative dopo l'ottimo 2022 , ha concluso appena una trentina di giri, prima di rientrare ai box e raccontare la situazione ai microfoni di Sky Sport: "Già ieri avevo dovuto fermarmi, oggi ho avuto lo stesso problema. Domani andrò a fare delle prove al braccio, perché sembra che ci sia una fibrosi al muscoli: se così fosse, già domani bisogna operare". Nelle prossime 24 ore, quindi, tutta la situazione sarà più chiara, anche in vista delle chance di partecipazione di Espargaro al primo round, a fine mese.

Le sensazioni sulla moto

Al di là di questo possibile contrattempo, comunque, lo spagnolo ha espresso quelle che sono le sue sensazioni legate al feeling con l'Aprilia: "Non mi sembra male, ma sono comunque test. Ora dobbiamo analizzare tutto, guardando anche cosa hanno usato gli altri. Spero di poter utilizzare tutto quello che abbiamo imparato l’anno scorso non solo a livello di velocità, ma anche a livello tecnico, di risorse, di materiale. Vicino a me ho ingegneri molto intelligenti e bravi, che saranno capaci anche di gestire la stagione in modo migliore rispetto all’anno scorso. Anch'io comunque dovrò migliorare”.