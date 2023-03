MotoGP Ducati, Alex Marquez e un'occasione irripetibile: "Stagione chiave"

ROMA - Completati i test prestagionali della MotoGP, dopo i due giorni di Portimao, è tempo di bilanci anche per Alex Marquez, che, dopo aver "abbandonato" Honda scegliendo la Ducati del team Gresini, alza le aspettative per un 2023 che spera essere di riscatto: "So che sarà una stagione molto importante e che rappresenterà un momento chiave per il mio futuro. Sento di essere nel team giusto, con la moto giusta e nel momento giusto per mostrare il mio potenziale. Quello che devo fare è continuare a lavorare per avere tutto chiaro. Partire bene sarà importante per avere una buona stagione per tutti noi", ha dichiarato lo spagnolo ai microfoni della MotoGP. A dargli supporto è anche Davide Tardozzi, team manager Ducati, che ha aggiunto: "Sono fiducioso che Alex possa portare a termine la sua miglior stagione in MotoGP. È un pilota veloce e lo dimostrerà, è un due volte campione del mondo, sono convinto che otterrà qualche podio. In passato non ha avuto le occasioni per mostrare il proprio potenziale". Marquez ha chiuso i test di Portimao con il settimo posto a 434 millesimi da Francesco Bagnaia, e subito dietro ad Enea Bastianini.