MotoGP, Quartararo boccia lo spoiler provato da Yamaha a Portimao

ROMA - Ha fatto discutere, e ha suscitato anche una certa curiosità, lo spoiler utilizzato da Yamaha nell'ultimo giorno dei test di Portimao che hanno completato la prestagione di MotoGP. Una scelta sicuramente estrema, ma che rientra nell'ottica della natura dei test, ovvero, appunto, provare qualsiasi nuova idea per trovare quel "di più" che permetta di avvicinare le Ducati. Una scelta che però, in questo caso, è stata bocciata dai protagonisti: "Il secondo giorno è stato molto più positivo, manca ancora qualcosa. Abbiamo preso il pacchetto aerodinamico dalla moto del 2022 e altri setting dal passato ed è andata meglio. L’ala posteriore non ha avuto lati negativi ma nemmeno positivi, quindi non penso che la useremo. Io ho deciso che pacchetto usare, poi dovremo guardare con la squadra se si può fare o no", ha affermato Quartararo ai microfoni di Sky Sport.