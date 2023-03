Valentino Rossi e l’impegno con Morbidelli: l’intreccio Yamaha-VR46

ROMA - Franco Morbidelli è atteso da una stagione decisiva per il proprio futuro in MotoGP: la permanenza del pilota italiano in Yamaha, infatti, è in bilico. Eppure, l’avventura del campione del mondo di Moto2 nel 2017 era partita bene con la casa giapponese, passando prima per il team satellite Petronas: dopo un 2020 complicato, nel 2021 era arrivata l’esplosione con tre vittorie e cinque podi che gli sono valsi la seconda posizione in classifica a fine anno. Nel 2021, il passaggio al team ufficiale, ma anche il brutto infortunio al ginocchio. Da allora, Morbidelli non è più stato lo stesso, sparendo dai radar e finendo spesso fuori dalla zona punti. Ma tra i primi che continuano a spingere Morbidelli c’è Valentino Rossi, come ha rivelato Alessio Salucci a Motorsport.com: “Non so cosa gli succeda, ci sono diverse cose che non riusciamo a capire; speriamo che quest’anno riesca a tornare competitivo. Di certo c’è che l’Academy, e Valentino Rossi in prima persona, si concentrano per il 60% su Morbidelli e per il 40% sugli altri piloti; stiamo lavorando molto con lui”.