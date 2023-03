MotoGP. Aprilia presenta il team satellite: ecco RNF

ROMA - E' Aprilia la nuova casa del team RNF, che ha presentato la squadra al completo per la stagione 2023 in MotoGP. La squadra del manager indonesiano Razlan Razali, dopo l'esperienza con Yamaha, si lancia in questa nuova avvenuta con Raul Fernandez e Miguel Oliveira come piloti. Grande entusiasmo per Razali durante la presentazione: "Non posso non essere emozionato per la stagione che ci attende. La nostra avventura è iniziata nel 2019, e abbiamo già raggiunto importantissimi traguardi. Abbiamo avuto piloti leggendari come Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, che ci hanno regalato momenti indimenticabili".