Ducati, Agostini infiamma il duello Bagnaia-Bastianini: "Inevitabile"

ROMA - La nuova stagione di MotoGP è alle porte, e tra i maggiori temi di interesse c'è quello relativo al team ufficiale della Ducati: Francesco Bagnaia riuscirà a confermarsi campione del mondo? Come verrà gestita la presenza di Enea Bastianini nello stesso box? I due piloti italiani hanno regalato scintille già nel 2022, e ora, giocandosela ad armi pari, il livello della competizione non può che salire. A dare il suo parere a riguardo è stato anche Giacomo Agostini, il quale, ai microfoni di Italpress, ha dichiarato: "Non sarà certo un dramma gestirli. Sono due ragazzi veloci, ci sarà sicuramente lotta ed è giusto che ognuno faccia la propria gara. Che vinca il migliore, ma l'importante è che ci sia rispetto. La lotta c'è sempre, che sia con il compagno di squadra o con l'avversario. Certo, con il tuo compagno non c'è la scusante della moto diversa e quindi chi vince, in quel caso, è sicuramente il migliore".