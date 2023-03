Ducati in Portogallo: Bagnaia sa come vincere, ricordo mondiale Bastianini

ROMA - Dopo quasi cinque mesi dall'ultimo appuntamento del mondiale 2022, torna finalmente lo spettacolo della MotoGP , la cui nuova stagione prenderà il via nel weekend con il GP del Portogallo . Dal suggestivo tracciato di Portimao , nel sud del Paese lusitano, ricomincia la caccia alla Ducati di Francesco Bagnaia , che da quest'anno si ritrova in casa uno dei contendenti al titolo, ovvero Enea Bastianini . Entrambi i piloti italiani hanno ricordi dolci, quando si parla di Portogallo, il cui GP è tornato in calendario nel 2020, dopo otto anni di assenza.

Pecco, ad esempio, ha raccolto due podi nel 2021, quando il motomondiale fece tappa due volte a Portimao per il calendario rivoluzionato dal Covid; il torinese, al suo primo anno in Ducati ufficiale, arrivò secondo nel GP del Portogallo, terzo appuntamento del mondiale, mentre vinse il GP delle Algarve, penultimo appuntamento stagionale. Nel 2022, invece, arrivò solo ottavo nel difficile "girone di andata" del calendario MotoGP, prima di iniziare la splendida rimonta che lo ha portato al titolo. Bastianini, invece, in top class non ha ancora trovato il podio, in Portogallo: nel 2021, arrivò un doppio nono posto, mentre lo scorso anno si è dovuto ritirare in seguito a una caduta; cionondimeno, Enea non può che sorridere pensando a Portimao: su questa pista, nel 2020, certificò la vittoria del mondiale di Moto2 con un quinto posto che gli permise di mantenere il vantaggio su Luca Marini e Sam Lowes.