MotoGP, novità Sprint: regolamento, giri, punteggi, come funziona

ROMA - Le sprint race (ufficialmente denominate Sprint) sono senza dubbio la novità maggiore della nuova stagione di MotoGP. Si tratta del fattore su cui maggiormente ha puntato Dorna per provare a risollevare le sorti e l'appetibilità del motomondiale, che hanno senza dubbio subito un calo negli ultimi tempi. L'obiettivo è quello di offrire "More MotoGP than ever", più MotoGP che mai, come recita lo slogan del motomondiale. Ma di cosa si tratta, nel dettaglio? È necessario, infatti, fare chiarezza non solo sul funzionamento delle Sprint, e quindi quanti giri verranno percorsi e quanti punti verranno assegnati, ma anche per sapere come verrà rivoluzionato tutto il calendario dei vari weekend di gara, a partire dal primo, quello del GP del Portogallo.