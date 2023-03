MotoGP Ducati, Bagnaia pronto a ripartire: "Possiamo difendere il titolo"

PORTIMAO - Pecco Bagnaia arriva alla nuova stagione di MotoGP da campione in carica e con grosse possibilità di ripetersi. Se l'anno scorso le cose erano iniziate per il verso sbagliato, stavolta Ducati sembra essere un passo avanti a chiunque altro. Ne è consapevole anche lo stesso pilota, che in conferenza stampa alla viglia del Gran Premio del Portogallo si è mostrato ottimista per il 2023: "Sono molto contento di ricominciare. Un anno fa eravamo nei guai, mentre quest'anno i test sono andati alla perfezione. La nuova moto va meglio per il mio stile di guida, tutto è andato bene, abbiamo migliorato anche il passo gara. Siamo in una posizione migliore rispetto agli altri, ma credo che la Yamaha di Quartararo e la Honda di Marquez saranno davanti, proprio come Bastianini con la Ducati".