Portogallo FP1, exploit Alex Marquez davanti a Mir: Bagnaia 9°

PORTIMAO - Alex Marquez si prende la scena nel primo turno di prove libere del GP del Portogallo , che inaugura la stagione 2023 di MotoGP . Lo spagnolo, passato al team Gresini, chiude con il tempo di 1:38.782, seguito a ruota da un sorprendente Joan Mir su Honda; terzo pilota sotto l'1:39.000 è Luca Marini, a +0.140, seguito a un decimo dal compagno di squadra Marco Bezzecchi. Un po' più attardati Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e Marc Marquez, che però non hanno provato l'attacco al tempo, chiudendo quindi tra l'ottava e la decima posizione.

Gli altri piloti

Per quanto riguarda gli altri protagonisti, Maverick Vinales ha chiuso sesto in mezzo alle Pramac di Johann Zarco e Jorge Martin; undicesimo Aleix Espargaro, reduce dall'operazione al braccio. 14esimo Franco Morbidelli, che è stato protagonista di un highside fortunatamente senza conseguenze in avvio di sessione, chiudendo poi a poco più di tre decimi dal compagno Quartararo. 15esimo Enea Bastianini.