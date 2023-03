Diretta qualifiche e Sprint MotoGP Portogallo 2023: dove vederle in tv

PORTIMAO - Tutto pronto per le qualifiche del GP del Portogallo, primo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. La stagione comincia sul circuito di Portimao, dove già ci sono state indicazioni importanti nel venerdì di prove libere, con tanto di nuovo record della pista fatto segnare da Jack Miller. Si comincia alle 11:10 con le ultime prove libere, mentre alle 11:50 e alle 12:15 il via, rispettivamente, a Q1 e Q2 per definire la griglia di partenza della Sprint, che scatteranno alle 16:00. La giornata sarà trasmessa interamente in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208) e in streaming su NowTV e Sky Go. Mentre in chiaro, le qualifiche e la Sprint saranno trasmesse in diretta su Tv8.