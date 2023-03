MotoGP Pol Espargaro, le condizioni dopo la caduta in Portogallo

PORTIMAO - Il mondiale 2023 di MotoGP si è aperto con le brutte immagini della caduta di Pol Espargaro nella seconda sessione di prove libere nel GP inaugurale in Portogallo. Un'uscita di pista alla curva 10 che lo ha portato a cadere rovinosamente, finendo a sbattere contro il muro di gomme posto ai lati del tracciato, oltre ad essere colpito due volte dalla propria KTM. Un episodio che ha risollevato le polemiche sulle condizioni di (non) sicurezza del tracciato portoghese: non solo una ghiaia inadatta e pericolosa, perché troppo grossa (e che quindi di fatto non frena piloti e moto nelle loro cadute), ma anche, in questo caso, per una via di fuga troppo ridotta. La stessa barriera di pneumatici è stata oggetto di critiche, tanto che in mattinata sono stati posizionati gli air fence, ovvero strutture più adatte a tutelare i piloti dall'impatto contro barriere dure. Espargaro, sempre cosciente e in grado di muovere gli arti, è stato portato in elisoccorso all'ospedale di Faro, da cui è stato diffuso il bollettino sulle sue condizioni.