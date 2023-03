Ducati beffata da Marquez: pole record in Portogallo davanti a Bagnaia

PORTIMAO - Marc Marquez si è aggiudicato la pole position in seguito alle qualifiche del GP del Portogallo, primo appuntamento stagionale del mondiale 2023 di MotoGP. Lo spagnolo della Honda usa Enea Bastianini come riferimento e piazza un acuto stratosferico nell'ultimo giro, fermando il cronometro in 1:37.226, in una mattinata che ha visto un continuo miglioramento del record della pista. Secondo posto per Francesco Bagnaia, che nell'ultimo giro lanciato si è lamentato con Miguel Oliveira per essere stato costretto a rallentare, mentre Jorge Martin completa la prima fila. Marquez era dovuto passare dal Q1, così come lo stesso Oliveira, quarto in griglia. Sesta l'altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini, mentre Fabio Quartararo partirà 11esimo. Nel pomeriggio, il primo grande appuntamento con il debutto delle Sprint, che assegneranno i primi punti del mondiale.