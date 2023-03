Ducati, Bastianini ko: frattura alla scapola destra

PORTIMAO - Comincia nel peggiore dei modi la stagione 2023 di MotoGP per Enea Bastianini : il pilota della Ducati è stato, infatti, protagonista di uno sfortunato incidente nella Sprint del Portogallo , dopo essere stato centrato da Luca Marini , scivolato senza colpe mentre tentava un sorpasso. Enea è stato sbalzato dalla sua moto ed è apparso subito molto dolorante alla spalla destra. Visitato nella clinica medica del motomondiale, è emersa fin da subito la frattura della scapola destra, e a questo punto i tempi di recupero possono essere anche importanti. Per avere indicazioni più precise servirà attendere l'esito dei controlli all'ospedale di Portimao, come sottolineato da Davide Tardozzi.

Le parole di Tardozzi

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport per rendere conto delle condizioni di Bastianini, il team manager della Ducati ha dichiarato: "I raggi hanno evidenziato una frattura alla scapola destra. Ora lo portano all’ospedale di Portimao per ulteriori verifiche, in particolare per vedere se si tratta di una frattura composta o scomposta. Se sarà scomposta, si renderà necessaria l’operazione. La vedo difficile che ci sia in Argentina, spero che riesca a esserci in Texas, perché è una pista su cui va forte. Voglio essere ottimista".