TORINO - Un inizio di stagione particolarmente sfortunato per Enea Bastianini in sella alla Ducati. L'incidente in Portogallo - frattura alla scapola destra - lo terrà fuori per un po'. Lapo Elkann, suo grande tifoso e sostenitore, gli manda un messaggio su Twitter: «Enea ti sono vicino e ti auguro di rimetterti prestissimo. Sai che per me sei sempre il migliore. Domani mi mancherei tanto ma sarò comunque a Portimao a tifare per la Rossa #bastianinifinoallafine #bastianini».