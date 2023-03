MotoGP Ducati, Bagnaia: “Altro che Sprint, è stata lunghissima”

PORTIMAO - La nuova stagione di MotoGP è cominciata da dove era stata interrotta la scorsa, ovvero con Francesco Bagnaia che guarda tutti dall'alto in basso. Il campione del mondo in carica della Ducati, infatti, si è imposto nella primissima Sprint della storia, nel GP del Portogallo. Un nome, "sprint", che non rende giustizia alla fatica della prova, come ha sottolineato lo stesso Pecco: "Mi sono divertito tanto, la gara è stata lunga: non troppo, ma pensavo comunque che sarebbe stata più breve. Era tutta un'incognita, non sapevo cosa sarebbe successo perché sembra una gara corta, ma non lo è: devi solo usare una strategia diversa".