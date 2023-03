Diretta gara MotoGP, GP Portogallo: dove vederla in tv

PORTIMAO - Tutto pronto per la gara del Gran Premio del Portogallo, valevole per la prima tappa stagionale della MotoGP. A scattare davanti a tutti sarà Marc Marquez, che si è aggiudicato la pole position nelle qualifiche del sabato, mentre a vincere la Sprint Race è stato Pecco Bagnaia sulla sua Ducati. La gara sul circuito di Portimao sarà trasmessa dalle ore 15 in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208), in streaming sul NOWTv e su Sky Go, oltre che in chiaro in differita su TV8.