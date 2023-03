Lapo e Joana Elkann a Portimao tifosi speciali: «Dispiaciuto per Bastianini, ma felice di essere qui con mia moglie»

TORINO - Lapo e Joana Elkann oggi sono al MotoGP di Portimao (la coppia vive in Portogallo). Nel paddock, Lapo a chi gli chiedeva della sua presenza ha detto: «Sono molto dispiaciuto che Enea Bastianini non possa correre per via dell’incidente. La mia gioia è essere comunque qui con mia moglie che mi ha introdotto a un un suo caro amico Jorge Viegas, presidente della FIM. Viegas è un uomo eccezionale che ha supportato Joana nel mondo delle corse e sono contento che negli anni stia diventando anche mio carissimo amico».