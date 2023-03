MotoGP, infortunio per Marquez dopo l'incidente in Portogallo: le condizoni

L'ammissione di Marquez

Ai microfoni di Sky Sport, Marquez ha ammesso le colpe nell'incidente con Oliveira: "La cosa più importante è che Oliveira sia a posto. Oggi ho fatto un errore, per questo ho ricevuto la penalità per il GP d'Argentina. Ovviamente non era mia intenzione. Volevo andare a sinistra, ma la moto non mi ha seguito. Ho evitato Martin, però ho preso Oliveira. Voglio scusarmi con Oliveira e il suo team. Se sarò in Argentina? Non lo so. Domani ho la visita".