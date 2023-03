MotoGP, Valentino Rossi festeggia Bagnaia e Bezzecchi in Portogallo

PORTIMAO - C'è anche Valentino Rossi a Portimao per festeggiare la vittoria di Pecco Bagnaia nel Gran Premio del Portogallo, prima tappa stagionale della MotoGP. Il Dottore, presente nel paddock durante la prima domenica di gara del 2023, ha voluto celebrare il grande risultato del campione in carica e il terzo posto di Marco Bezzecchi, Rookie of the Year nella passata stagione e nuovamente ai vertici con la Ducati del team VR46, fondato proprio dall'ex pilota di Tavullia. Su Instagram, Rossi ha pubblicato una foto dei due piloti membri della VR46 Academy, cresciuti proprio con la leggenda del Motomondiale. "Boom! Un'altra prestazione sbalorditiva di Bagnaia e Bezzecchi" - ha scritto.