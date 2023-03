MotoGP, da Domenicali a Espargaro: le accuse a Marquez dopo l'incidente

PORTIMAO - Lui stesso ha ammesso la totale responsabilità dell'episodio, e in tanti hanno già mosso accuse verso la sua manovra. Marc Marquez è sicuramente protagonista in negativo del Gran Premio del Portogallo , prima tappa stagionale della MotoGP . Il pilota di Cervera, infatti, ha commesso un errore in staccata alla curva 3 e h a causato la caduta sua e di Miguel Oliveira . Per lo spagnolo una possibile frattura alla mano e le parole di sdegno che arrivano direttamente da Claudio Domenicali, CEO di Ducati Corse : "Quello che è successo è molto grave e serve un’azione decisa e servera da parte della Direzione Gara perché la gara di Jorge Martin l’abbiamo persa per quello che è successo in quell’episodio - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Se la tesi di Marquez è che ha sofferto di un problema tecnico allora lo deve dimostrare con una documentazione adeguata, perché altrimenti è troppo comodo dire di aver avuto un problema alla moto. Il campionato è lungo e fare questi zero per Martin e Oliveira è molto pesante e mi sembra molto grave quello che è successo".

La rabbia di Espargaro

Anche Aleix Espargaro non si è risparmiato nel giudicare l'episodio: "Meno male che Miguel sta bene, io stesso sono stato toccato da Binder e da nono mi sono ritrovato quindicesimo - ha detto a Sky Sport -. Siamo noi piloti che dobbiamo rilassarci, quattro piloti in ospedale al primo colpo, non va bene. Giravo più forte di quelli davanti, ma non avevo lo spazio per passare e ho finito nono, non è la fine del mondo. Meglio così che stendere qualcuno. La colpa è dei piloti, oltre alle regole da trasformare in penalità da parte di una direzione che non mi sta convincendo: mancano 40 gare, il Mondiale non finirà oggi".