MotoGP, Bagnaia esulta come Ronaldo dopo la vittoria nel GP del Portogallo

PORTIMAO - E' la giornata perfetta quella appena vissuta da Pecco Bagnaia al Gran Premio del Portogallo, primo appuntamento stagionale della MotoGP. Il pilota Ducati, dopo il successo nella Sprint di sabato, si è portato a casa anche la gara di domenica, ottenendo punti importanti che gli permettono di consolidare il primo posto in classifica già dal primo weekend di gara dell'anno. Dopo il trionfo sul cirucito di Portimao, il torinese e grande tifoso della Juventus ha voluto omaggiare un ex bianconero come Cristiano Ronaldo, emulando la sua famosa esultanza. Così, Bagnaia si è lanciato verso il pubblico presente festeggiando il successo proprio come avrebbe fatto l'asso portoghese, ora all'Al Nassr in Arabia Saudita.