MotoGP, diretta tv GP Argentina 2023: orari e programmazione

ROMA - Il mondiale di MotoGP è cominciato offrendo subito uno spettacolo pirotecnico, e non c'è un attimo di respiro: nel weekend, infatti, andrà già in scena il secondo round, con il GP di Argentina. Francesco Bagnaia è partito alla grande, con una splendida doppietta tra Sprint e gara, mentre dietro di lui infuria la polemica, soprattutto nei confronti di Marc Marquez, reo di aver abbattuto Miguel Oliveira, subendo a sua volta un infortunio che gli impedirà di esserci a Termas de Rio Hondo. Venerdì 31 marzo si comincia alle 15:45 con la prima sessione libere della durata di 45 minuti; alle 20:00 si torna in pista per un'ora, con la seconda sessione. Sabato 1 aprile andrà in scena l'ultima sessione di libere, della durata di mezz'ora, dalle 15:10, a precedere le qualifiche: il Q1 inizia alle 15:50, mentre il Q2 alle 16:15. Alle 20:00, poi, l'appuntamento con la Sprint. Per quanto riguarda la domenica, dopo il breve warm up alle 14:45, la gara della classe regina è prevista alle 19:00.