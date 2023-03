MotoGP, Oliveira salta l’Argentina dopo l’incidente con Marquez

ROMA - Miguel Oliveira salta il GP di Argentina, secondo appuntamento del mondiale di MotoGP, per un infortunio rimediato in Portogallo, dove è stato centrato da Marc Marquez, protagonista di un gravissimo errore in entrata di curva. A comunicarlo è il team RNF, che spiega come il pilota Aprilia "non parteciperà al GP di Argentina a causa di un infortunio. Dopo l'incidente nell'appuntamento in Portogallo, il pilota è stato sottoposto a esami approfonditi che hanno rivelato un ulteriore problema, che non gli permetterà di essere al via del secondo Gran Premio stagionale. Miguel proverà a recuperare per il GP di Austin, due settimane più tardi".