MotoGP, Marquez e la penalità per l'incidente: ecco quando la sconterà

ROMA - Importante novità per quanto riguarda la situazione di Marc Marquez: la FIM, infatti, ha deciso di fare retromarcia e applicare la sanzione inflitta allo spagnolo nel prossimo appuntamento di MotoGP a cui prenderà parte. Il pilota della Honda si è reso protagonista di un grave errore nell'appuntamento inaugurale in Portogallo, sbagliando completamente una staccata e andando a centrare l'idolo di casa Miguel Oliveira. Una manovra che gli è costata una doppio long lap penalty, che inizialmente, come specificato dalla nota, doveva essere scontato in Argentina. Appuntamento a cui Marquez non avrebbe preso parte, in quanto a sua volta infortunato, con tanto di operazione alla mano. In sostanza, Marquez non avrebbe scontato la sua pena, che si sarebbe di fatto estinta. Ora, però, cambia tutto.