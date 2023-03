Ducati, infortunio Bastianini: nessun intervento, i tempi di recupero

ROMA - Non c'è bisogno di intervento in merito alla frattura alla scapola destra rimediata da Enea Bastianini nel primo appuntamento stagionale di MotoGP . Il pilota della Ducati era rimasto vittima di un incidente nella Sprint di Portimao, quando è stato abbattuto dall'incolpevole Luca Marini , che stava provando un sorpasso, perdendo però l'anteriore. Quindi, la brutta caduta, il dolore alla spalla, e i primi esami che avevano già certificato l'assenza dell'ex campione di Moto2 in Argentina.

Il comunicato della Ducati

Ecco quindi il contenuto della nota diffusa da Ducati: "Bastianini è stato sottoposto a una visita medica a Forlì. Il dottor Porcellini ha confermato che non dovrà essere operato alla spalla destra. Enea deve tenere la spalla immobilizzata, per poi iniziare la riabilitazione lunedì con l'obiettivo di rientrare al GP di Austin". L'obiettivo è quindi chiaro, provare a essere in pista nel terzo round mondiale, in programma domenica 16 aprile.