Ducati, infortunio Bastianini: "Rientro a Austin? Sì, ma a una condizione"

ROMA - Il primo weekend di MotoGP ha visto ben quattro piloti uscire infortunati da Portimao; tra questi c'è anche Enea Bastianini, che ha rimediato una frattura alla scapola destra, dopo essere caduto per un contatto con Luca Marini. Una frattura che, come comunicato da Ducati, fortunatamente è composta, fattore che accorcia notevolmente i tempi di recupero. Riguardo il proprio rientro, lo stesso Bastianini ha espresso un proprio commento, fissando un obiettivo: "Ci sono buone speranze di tornare a Austin, quindi l'obiettivo sarà tornare in forma per quell'appuntamento". Di sicuro, quindi, il centauro riminese salterà il secondo appuntamento del motomondiale, in Argentina: "La frattura ovviamente c'è, ma fortunatamente è composta, quindi il prossimo lunedì posso iniziare la riabilitazione".