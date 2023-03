Penalità Marquez, Honda annuncia ricorso: “Nostri diritti violati”

ROMA - In MotoGP continua a tener banco il caso relativo alla penalità di Marc Marquez, comminatagli per il grave errore commesso nel GP di Portogallo, in cui ha centrato in pieno Miguel Oliveira, determinando l'infortunio di entrambi i piloti. Gli steward della FIM avevano ritenuto di sanzionare lo spagnolo con un doppio long lap penalty, specificatamente per il GP di Argentina. Per Marquez, però, si è reso necessario un intervento alla mano che lo ha estromesso dalla gara di Termas de Rio Hondo. Iniziialmente, quindi, si pensava, regolamento alla mano, che la penalità, di fatto, si estinguesse da sola. Ma nella giornata di martedì, con un'eccezione al regolamento stesso, la formula usata è stata rettificata dalla FIM, che ha specificato che la penalità sarebbe stata scontata nel primo GP a cui avrebbe preso parte lo stesso Marquez. Un'evidente stortura, che ha creato imbarazzo nell'ambiente della MotoGP, e in cui Honda ha annunciato di voler far valere i propri diritti con un ricorso.