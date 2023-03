La Honda è senza pudore, Marquez la farà franca?

TORINO - Andiamo subito al sodo: Honda e Marc Marquez non hanno davvero più ritegno. Cos’hanno fatto di così grave, direte? Ebbene, dopo la manovra che in altri casi - e soprattutto con altri piloti in passato - era stata definita “killer”, ovvero l’entrata oltre ogni limite nel GP del Portogallo su Jorge Martin (al quale è stato rotto un dito del piede e rovinata la moto, la Ducati Pramac) e Miguel Oliveira (l’eroe di casa colpito sul fianco alla curva 3 del 3° giro e mandato al centro medico: niente Argentina per lui), la Casa alata ha deciso di appellarsi. Contro cosa? Contro l’applicazione della sanzione affibbiata dai commissari. Per farlo così correre “liberamente” a metà aprile in Texas, quando lo spagnolo tornerà dopo avere forzatamente saltato le gare a Termas de Rio Hondo causa l’operazione al pollice della mano destra, fratturato nel botto. Dove starebbe la mancanza di ritegno? Beh, a parte il fatto che già di per sé la sanzione (due long lap) è apparsa a molti ridicola, lunedì era scoppiata la polemica quando s’era scoperto che sarebbe stata scontata in Argentina. E che quindi, al rientro di Marc (ad Austin), la sua fedina penale sarebbe stata pulita. Questo perché i commissari nella sentenza avevano esplicitamente scritto che la penalità sarebbe stata scontata in Argentina. Non sapevano (ma davvero non sapevano? O la Honda ha nascosto la gravità della frattura proprio per questo?) che Marc avrebbe saltato il GP in Sud America . Come per altro Oliveira, Enea Bastianini (scapola fratturata per l’entrata di Luca Marini nella Sprint) e Pol Espargaro (il grave incidente delle libere del venerdì).

La penalità per Marquez dopo l’incidente in Portogallo

Polemica subito sedata dalla Federmoto internazionale (Fim): martedì ha chiarito che la penalità sarebbe stata scontata al primo GP nel quale Marquez avesse corso. Come peraltro avviene in tutti gli sport (vedi il calcio). Tale intervento ha prodotto il ricorso della Honda, secondo i ben informati spinta in questa scelta scellerata da Alberto Puig, il team manager che subito dopo l’incidente ha cercato di difendere Marc parlando di problema tecnico e non di errore madornale, poi ammesso dallo stesso Marquez. «Il Repsol Honda Team considera la modifca della penalità un cambiamento dei criteri sul quando la penalità dovrebbe essere applicata - si legge in un comunicato -. E il fatto che questa modifica sia stata introdotta dalla Fim due giorni dopo che la sanzione iniziale era stata decisa in modo definitivo, non è in linea col corrente regolamento sportivo della Fim per il Mondiale di MotoGP. Per questa ragione il Repsol Honda Team intende utilizzare tutti i mezzi a disposizione off erti dal regolamento in atto per difendere i propri diritti e legittimi interessi che considera violati in basa all’ultima risoluzione adottata, e in particolare ha debitamente presentato un appello davanti ai commissari d’appello della Fim». A questo punto serve l’intervento di Carmelo Ezpeleta (Dorna). Ne va della credibilità del Mondiale, specie dopo la polemiche per l’eccessiva aggressività e pericolosità con l’introduzione delle Sprint Race che hanno stravolto il weekend di gara, trasformando anche le prove libere in una continua qualifica e costretto tutti a gareggiare senza una moto davvero messa a punto. Se passerà la linea Honda, sarà un precedente gravissimo e verrà certificata l’impunibilità di Marquez. Vogliono tornare al devastante 2015 con Valentino Rossi?