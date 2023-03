MotoGP, Bagnaia: "Strategie? Troppo presto. Auguro a Marquez e Bastianini di tornare il prima possibile"

TERMAS DE RIO HONDO - Non poteva partire meglio la stagione di Francesco Bagnaia, capace della doppietta sprint+gara nel debutto a Portimao. Ora in vista del GP d'Argentina, per il campione iridato in carica l'obiettivo è proseguire la crescita senza pensare a strategie di classifica, nonostante le assenze di due contendenti al titolo come Marc Marquez ed Enea Bastianini. "Prima di tutto auguro a loro di tornare il prima possibile, mentre per quanto riguarda il campionato ritengo che sia troppo presto per pensare a strategie. Vinales e Bezzecchi sono molto vicini - sottolinea il numero 1 -quindi devo concentrarmi su questo e sull'essere costante perché è molto facile perdere punti".