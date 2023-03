MotoGP, FP1 Argentina: doppietta Aprilia, Bagnaia 10°

TERMAS DE RIO HONDO - In archivio la prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Argentina, secondo round del mondiale di MotoGP. Le Aprilia si prendono la scena con Maverick Vinales e Aleix Espargaro a precedere Jorge Martin, per completare un trittico tutto spagnolo. Sessione che ha raccontato in generale poco di quelle che può essere l'equilibrio di forze in campo nel weekend, ma che risulta motlo importante in ottica qualifica: nella serata italiana, infatti, per le FP2, occhio alla pioggia. Per questo, risulta fondamentale il decimo posto di Francesco Bagnaia su Ducati, a completare un quartetto italiano che vede anche i due Mooney Vr46 Racing Team, Luca Marini e Marco Bezzecchi, con in mezzo un ritrovato Franco Morbidelli. Indietro l'altra Yamaha in griglia, quella di Fabio Quartararo, solo 15esimo.