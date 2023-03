MotoGP, FP2 Argentina: comanda ancora l'Aprilia, Bagnaia 6°

TERMAS DE RIO HONDO - Aleix Espargaro è il più veloce nella seconda sessione di prove libere al Gran Premio d'Argentina , secondo appuntamento stagionale della MotoGP . Il pilota catalano, sul circuito di Termas de Rio Hondo, firma il crono di 1:38.518 precedendo il compagno di squadra Maverick Vinales , replicando la doppietta Aprilia delle FP1 . Seguono le due Ducati del team VR46 di Marco Bezzecchi e Luca Marini , rispettivamente in terza e quarta posizione. Poi altre due moto di Borgo Panigale: quella di Johann Zarco (team Pramac) e del campione in carica Pecco Bagnaia , al quinto e sesto posto.

Gli altri piloti

Settimo tempo per Jorge Martin, che precede la Honda di Takaaki Nakagami. In nona posizione c'è la Yamaha di Franco Morbidelli, mentre a chiudere la top ten c'è Alex Rins. Dovrà passare per il Q1 Fabio Quartararo, che non è andato oltre la quattordicesima posizione.