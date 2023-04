Alex Marquez, paura in Argentina: moto in fiamme durante le qualifiche

TERMAS DE RIO HONDO - Fiamme dalla moto per Alex Marquez durante le qualifiche del Gran Premio d'Argentina , secondo appuntamento stagionale della MotoGP . Il pilota spagnolo del team Gresini ha dovuto accostare durante il Q1 sul circuito di Termas de Rio Hondo, poiché la sua Ducati aveva iniziato a emanare fumo e mostrare alcune fiamme nella parte bassa. Gli addetti della pista sono subito intervenuti per spegnere il fuoco, e mezz'ora dopo il fratello di Marc si è preso la pole position in vista di Sprint e gara.

Le parole di Marquez

"Sono molto contento - ha detto Marquez dopo le qualifiche -. Non era facile la Q2, con il set up di bagnato e dopo una caduta. Tutto è stato perfetto, sono molto contento per il lavoro del team. Ora devo essere convinto ed essere veloce, devo convincermi anche mentalmente che sono veloce. Sicuramente bisogna essere onesti: non abbiamo il ritmo per vincere ma per entrare tra i migliori sei o sette sì. Io comunque sono convinto delle mie potenzialità e di quelle della moto